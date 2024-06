Le nouveau coup bas de Samuel Eto'o envers le sélectionneur du Cameroun.

Au Cameroun, il faut sortir les caméras.

Après l’altercation entre le sélectionneur Marc Brys et le président de la fédération Samuel Eto’o, les excuses du second et l’entraînement sans ballons, la sélection camerounaise poursuit sa série Netflix. Nouvel épisode : Eto’o a prévenu le sélectionneur – qu’il n’a pas validé – qu’il ne donnerait pas d’accréditation pour ses adjoints, son staff médical et ses kinés pour le match face au Cap Vert, ce samedi 8 juin.…

UL pour SOFOOT.com