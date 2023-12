Le nombre de transactions immobilières a baissé de 18% sur un an en France

Selon le bilan dressé par le Conseil supérieur du notariat, le nombre de transactions immobilières est passée sous le seuil symbolique du million, à 928.000 ventes entre septembre 2022 et septembre 2023.

( AFP / MYCHELE DANIAU )

La fièvre immobilière est bel est bien tombée en France. Conséquence de l'envolée des taux d'emprunt et du durcissement des conditions d'accès au crédit, le nombre de transactions immobilières a baissé de 18% entre septembre 2022 et septembre 202 , selon le bilan dressé par le Conseil supérieur du notariat, rapporte franceinfo lundi 11 décembre. Les ventes de logements sont même passées sous le seuil symbolique du million, à 928.000.

La hausse des prix de 32% entre fin 2015 et mi-2022 a fait long feu. L'indice de référence Notaires-Insee publié fin novembre marque pour la première fois un recul de -1,8% sur un an au 3e trimestre. Tous les secteurs géographiques et segments de marché sont concernés, maisons (-1,6%) comme appartements (-2%).

La baisse est particulièrement forte en Île-de-France (-5,3%), où les prix des appartements diminuent aussi bien dans la petite couronne (-6%) que dans la grande (-4%). Mais c'est surtout le volume des transactions qui chute (-34% sur un an).

La tendance baissière est similaire en province, où les prix reculent eux aussi pour la première fois en huit ans. C'est particulièrement vrai pour les maisons (-1% au troisième trimestre après +1,3% au deuxième).