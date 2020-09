Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le nombre de femmes cadres multiplié par six en quarante ans en France Reuters • 25/09/2020 à 14:01









LE NOMBRE DE FEMMES CADRES MULTIPLIÉ PAR SIX EN QUARANTE ANS EN FRANCE (Reuters) - La part des cadres dans l'emploi en France a doublé en près de quarante ans et les hommes y sont toujours majoritaires même si le nombre de femmes cadres a été multiplié par six sur la même période, révèle une étude de l'Insee publiée vendredi. Entre 1982 et 2019, années sur lesquelles s'étale l'étude, les cadres sont passés de 1,8 million de personnes, 8% de l'emploi total, à 5,2 millions, soit 19% des salariés. Si l'Insee indique que "le groupe social s'est fortement féminisé", passant de 21% à 42%, les hommes y sont plus représentés. En 2019, 21,6% des hommes en emploi sont cadres et dans des professions intellectuelles supérieures note l'étude, quand la part des femmes s'élève à 16,8%. Elles sont cependant plus présentes dans la fonction publique, notamment dans l'enseignement secondaire général et technique, parmi les médecins et pharmaciens salariés et les cadres spécialistes des fonctions administratives et financières. (Kate Entringer, édité par Henri-Pierre André)

