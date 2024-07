information fournie par So Foot • 01/07/2024 à 09:41

Le Mexique éliminé, le Venezuela se balade

Surprise !

Le Mexique est (déjà) éliminé de la Copa América. Pas invité lors des deux dernières éditions de la compétition, El Tri , pas membre de la CONMEBOL , n’a pu faire mieux qu’un match nul et vierge dans son dernier match de poule face à l’Équateur. Un résultat qui a permis aux hommes de Félix Sanchez de s’emparer de la deuxième place du groupe B grâce à une meilleure différence de buts et donc d’accéder aux quarts pour une deuxième édition d’affilée. Une première. La Tri affrontera le 4 juillet prochain l’Argentine, tenante du titre et championne du monde 2022.…

TM pour SOFOOT.com