Le masque de Kyks contre les Pays-Bas n'est pas bleu-blanc-rouge

Le nouvel accessoire que l’on va s’arracher à la boutique de la FFF.

Remplaçant face aux Pays-Bas ce vendredi soir à Leipzig, à cause de sa fracture du nez subie contre l’Autriche lundi, Kylian Mbappé pourrait tout de même entrer en jeu face aux Oranje . Et si c’est le cas, il portera quelque chose sur le museau. Bleu-blanc-rouge lors de l’entraînement de jeudi, le masque du Kyks sera finalement noir, contre la troupe de Ronald Koeman. On l’a appris avec un cliché qu’a dévoilé le néo-Madrilène en story Instagram, un peu plus d’une heure avant le match. Et pour cause : « L’équipement médical porté sur le terrain de jeu doit être de couleur unie et ne doit présenter aucune identification de l’équipe ni du fabricant » , précise le règlement de l’UEFA.…

JB pour SOFOOT.com