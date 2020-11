Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Maire favorable à l'ouverture des commerces le dimanche en France jusqu'à Noël Reuters • 25/11/2020 à 08:41









LE MAIRE FAVORABLE À L'OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE EN FRANCE JUSQU'À NOËL PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est déclaré mercredi favorable à ce que les commerces puissent ouvrir tous les dimanches de décembre pour rattraper leur chiffre d'affaire perdu du fait de la crise sanitaire. "Je suis favorable à l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à Noël", a-t-il dit sur France Inter, soulignant qu'il importait "pour les commerçants de pouvoir rattraper leur chiffre d'affaires en ouvrant tous les dimanches jusqu'à Noël". Emmanuel Macron a annoncé mardi soir dans le cadre de l'assouplissement du confinement que les commerces pourraient rouvrir à partir de samedi prochain en respectant un protocole sanitaire strict. (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

