Le maire de Bordeaux l'assure, il y aura des arbres (vivants) de Noël

Attaqué de toute part pour sa phrase sur la suppression de « l'arbre mort de Noël », le maire écologiste de Bordeaux Pierre Hurmic a précisé sa pensée, samedi 12 septembre, sur Europe 1. « C'est du buzz médiatique. C'est une mesure parmi trente qui consiste à dire que l'on préfère des arbres vivants », a-t-il souligné.

« On avait installé les années précédentes un arbre de 17 mètres, coupé, sur la place Pey-Berland, qui l'an dernier, lors de la tempête Fabien, a chuté et a endommagé la place », a déclaré le nouveau maire. « J'ai dit que cette année, nous privilégierons des arbres vivants, que nous allons décorer », a assuré Pierre Hurmic au micro de la radio.

60 000 euros par an

« Ça coûtait une petite fortune, cet arbre de 17 mètres qui traversait la France en convoi exceptionnel, qui était gardienné jour et nuit », avance aussi le maire, qui évoque un coût de 60 000 euros par an. « Ce budget, nous allons le réaffecter au profit de nouvelles manifestations de spectacle vivant et autres sur la place, pour respecter la féerie de Noël », a-t-il promis.

