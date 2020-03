Le maire de Bobigny s'acharne à embaucher la compagne d'un ancien membre du gang des barbares

Dans son livre Le Maire et les Barbares, Ève Szeftel dénonce le « clientélisme » d'élus de l'UDI à destination de « voyous » et de « chefs de communauté » de la ville de Bobigny. Elle évoque des liens entre Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis, et Lynda Benakouche, la compagne de Jean-Christophe Soumbou, condamné à 18 ans de prison pour « enlèvement et séquestration » d'Ilan Halimi. Selon la journaliste, Lynda Benakouche, égérie de la victoire de l'UDI à Bobigny, serait aujourd'hui soutenue par le pouvoir en place dans la ville.Actuellement, c'est Stéphane de Paoli qui est aux manettes de la ville de Bobigny, mais ce dernier a prévu de lâcher son siège lors du prochain mandat. Christian Bartholmé, l'actuel collaborateur d'Aude Lagarde ? qui a remplacé son mari Jean-Christophe à la mairie de Drancy, après l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats ?, se présente sous l'étiquette UDI aux prochaines municipales de Bobigny.Interrogé au micro d'i24 News sur le fait qu'elle est actuellement employée à la mairie de Bobigny, Jean-Christophe Lagarde a répondu sur le terrain juridique : « Rien dans la loi française ne permet à la ville de Bobigny de dire : Madame, votre contrat s'arrête, vous êtes licenciée parce que votre conjoint est reconnu coupable. »« Violences volontaires avec arme »Jean-Christophe Lagarde a raison sur un point : une personne ne peut être...