Le Kremlin "inquiet" du niveau de l'inflation en Russie

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov à Saint Pétersbourg le 6 juin 2024. ( POOL / ANTON VAGANOV )

Le Kremlin s'est dit jeudi préoccupé par le haut niveau de l'inflation en Russie, accélérée par l'explosion des dépenses publiques destinées à soutenir l'assaut militaire en Ukraine.

"Certains processus inflationnistes sont présents, cela suscite l'inquiétude du gouvernement et de la Banque centrale, donc des mesures sont élaborées. Cibler l'inflation est l'une de nos priorités", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Il a précisé que des hausses de prix étaient visibles "dans différents segments" de l'économie, notamment dans le transport aérien.

La Banque centrale devrait augmenter à nouveau vendredi son taux directeur pour tenter de ralentir l'inflation.

L'inflation annuelle en Russie a atteint 8,59% en juin sur un an contre 8,3% en mai, selon l'agence nationale des statistiques Rosstat. C'est le niveau le plus élevé depuis février 2023, largement supérieur à l'objectif officiel de 4% affiché par les autorités.

L'explosion des dépenses publiques, liées notamment aux commandes dans le complexe militaro-industriel pour équiper l'armée en Ukraine et aux importantes primes versées aux soldats et à leurs familles, alimente depuis plusieurs mois un cycle de salaires et de dépenses des ménages à la hausse.

Parallèlement, des déficits de main d'oeuvre dans de nombreux secteurs, causés par les départs d'hommes au front et l'exil à l'étranger de centaines de milliers d'autres notamment pour fuir la mobilisation, ont également nourri cette spirale.

La hausse rapide des prix pourrait pousser la Banque centrale russe (BCR) à rehausser son taux directeur - déjà au niveau élevé de 16% - lors de sa prochaine réunion sur le sujet prévue le 26 juillet.

Sa gouverneure Elvira Nabioullina a reconnu début juillet qu'une telle décision était clairement sur la table: "Le principal sujet de discussion sera l'ampleur de la hausse des taux", avait-elle précisé.

Plusieurs dirigeants d'entreprises se sont toutefois déjà dits opposés à un tel scénario, qui pourrait selon eux ralentir l'activité économique.