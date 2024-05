Le groupe Le Duff (Bridor) investit dans un nouveau site aux Etats-Unis

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe agro-alimentaire Le Duff a annoncé vendredi investir dans un nouveau site de fabrication de produits de boulangerie de sa filiale Bridor "près de Salt Lake City, dans l'Utah" aux Etats-Unis.

Figurant parmi les leaders mondiaux de la boulangerie et de la restauration, le groupe français indique dans un communiqué poursuivre sa "stratégie d'expansion globale de Bridor en Amérique du Nord" où il dispose déjà de quatre usines dont "deux aux Etats-Unis".

Il s'agit, selon la même source, d'un "investissement majeur de près de 200 millions d’euros (2024-2029)".

"Nous doublons notre chiffre d'affaires tous les cinq ans. Ce nouveau projet en Amérique du Nord est un élément clé de cette stratégie car ce marché présente un grand potentiel", explique le directeur général de Bridor, Philippe Morin, cité dans le communiqué.

La construction de l'usine "débutera à l'automne 2024 et devrait s'achever d'ici fin 2025" afin d'être opérationnelle "au mois de janvier 2026", précise le groupe.

Cette usine permettra "la création de 300 emplois".

Fondé en 1976 par Louis Le Duff et basé à Rennes, le groupe est présent dans une centaine de pays avec 18 sites de production et plus de 19.000 salariés. Il affiche un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros dans le monde.