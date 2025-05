Le groupe L2B avance l'heure de son concert à l'Olympia à cause de la finale de C1

Le sens des priorités.

En pleine ascension, le groupe L2B a rendez-vous dans deux semaines dans la mythique salle de l’Olympia , à Paris. La date est déjà sold out déjà près de deux mois, mais il y a un mais : cela tombe le samedi 31 mai , le soir où le Paris Saint-Germain sera à Munich pour – peut-être – décrocher sa première étoile européenne, face à l’Inter. Du coup, les trois rappeurs originaire du Bois-l’Abbé à Champigny-sur-Marne (94) ont carrément avancé la date de leur concert à 18h30 (au lieu de 20h) « pour que tout le monde puisse profiter au mieux du concert et du match » . Et aussi histoire de s’éviter une fosse vide pendant une heure et demi de show.…

JB pour SOFOOT.com