Le groupe Fauchon mangé par la biscuiterie bretonne Galapagos (Traou Mad, Gavottes...)

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'épicier de luxe Fauchon, propriété de la famille Ducros depuis 2004, a été racheté par le groupe breton Galapagos, à la tête de plusieurs marques de biscuits comme Gavottes ou Traou Mad, selon un communiqué publié mardi.

"Eucelia Investments SA, société d'investissement de la famille Ducros, a fait le choix de céder l'entreprise à la famille Tacquard à la tête du groupe breton Galapagos", indique le document sans donner le prix de la transaction.

Déficitaire pendant plusieurs années puis mis en grande difficulté pendant la pandémie de Covid-19, l'épicier de luxe créé par Auguste Fauchon en 1886 avait dû fermer ses magasins historiques de la place de la Madeleine à Paris fin 2020.

Depuis, le groupe a remonté la pente et est revenu dans le vert en 2023, misant notamment sur l'hôtellerie, avait indiqué à l'AFP en septembre Samy Vischel, président de Fauchon depuis 2018.

"Notre ADN est de sublimer la gastronomie des régions françaises en achetant nos matières premières localement, au plus près", indique-t-il mardi dans le communiqué.

"Nous partageons cette valeur avec Galapagos. Nous n'avons jamais été des industriels et la solide expérience de production de qualité, haut de gamme, du groupe Galapagos dans ce domaine sera un réel point fort qui viendra renforcer la croissance de la marque Fauchon", poursuit-il.

L'actuel directeur général du groupe Galapagos, Jérome Tacquard, prendra les rênes de l'entreprise.

"Acquérir Fauchon est dans la continuité de notre stratégie", selon le dirigeant. "Cette acquisition permet à Galapagos de s'ancrer encore davantage dans l'univers de la haute gastronomie française."

"Nous réalisons déjà 20% de nos ventes à l'international et l'arrivée de Fauchon dans le groupe familial, avec des synergies fortes, va nous permettre de poursuivre ce développement et continuer à faire rayonner la France et ses produits gourmets", poursuit-il.

Fauchon est présent dans plus de 15 pays avec 85 points de vente, deux hôtels à Paris et Kyoto et un troisième en projet à Ryad, une école de gastronomie ouverte en 2022 à Rouen et une présence renforcée dans les aéroports et les gares.

Le groupe et ses franchisés emploient aujourd'hui un millier de personnes et réalisent plus de 100 millions d'euros de ventes.

Galapagos, groupe familial spécialisé en biscuiterie-chocolaterie et fondé en 1990, dont le siège est à Rennes, compte 600 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros.