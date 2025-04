Le gouvernement veut récuperer 15 milliards d'euros sur la fraude en 2026

information fournie par AFP • 15.04.2025 • 21:20 •

Une quinzaine de pays, l'Union européenne et l'Union africaine, réunis mardi à Londres, ont appelé à un "cessez-le-feu immédiat et permanent" au Soudan et se sont engagés à mobiliser plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour ce pays enfoncé dans une crise ... Lire la suite