Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement prêt à adapter la deuxième étape du déconfinement, dit Attal Reuters • 09/12/2020 à 09:21









LE GOUVERNEMENT PRÊT À ADAPTER LA DEUXIÈME ÉTAPE DU DÉCONFINEMENT, DIT ATTAL PARIS (Reuters) - Le gouvernement français est prêt à adapter la deuxième étape du déconfinement prévue le 15 décembre pour éviter une troisième vague de l'épidémie due au nouveau coronavirus, a déclaré mercredi son porte-parole Gabriel Attal. Après avoir décidé la réouverture des commerces dits non-essentiels fin novembre, Emmanuel Macron avait annoncé que le confinement généralisé instauré le 30 octobre en France serait levé mardi prochain et remplacé par un couvre-feu, notamment si le nombre de cas journaliers descendait à 5.000. Le nombre moyen de contaminations quotidiennes reste pour l'instant supérieur à 10.000 chaque semaine. Le président de la République réunit ce mercredi matin un conseil de défense sanitaire pour "examiner la situation et prendre les décisions qui s'imposent", a déclaré Gabriel Attal sur CNews. "Très concrètement, la question qui va être posée, c'est 'dans quelle mesure cette situation sanitaire doit nous inviter à reconsidérer un certain nombre de choses qui avaient été prévues pour le 15 décembre ?", a poursuivi le porte-parole du gouvernement, alors qu'une réouverture des théâtres, des cinémas et des musées est pour l'instant prévue à cette date. "Si on considère (...) qu'il faut adapter cette deuxième étape qui avait été annoncée, évidemment nous le ferons." "Il y a un risque de troisième vague (...) Nous prendrons toujours les décisions qui sont nécessaires pour protéger la santé des Français", a assuré Gabriel Attal. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.