Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement comprend "la détresse et la colère" des commerçants, dit Le Maire Reuters • 08/11/2020 à 12:06









LE GOUVERNEMENT COMPREND "LA DÉTRESSE ET LA COLÈRE" DES COMMERÇANTS, DIT LE MAIRE PARIS (Reuters) - Le gouvernement français comprend "la détresse et la colère" des commerçants et entend les autoriser à rouvrir leur activités dès que la situation sanitaire le permettra, déclare Bruno Le Maire dans une interview au Journal du dimanche. "La détresse et la colère des commerçants est réelle, et nous la comprenons. Certains viennent de constituer leurs stocks avant Noël, leurs trésoreries sont à sec et ils ferment pour la deuxième fois en six mois. C'est un choc", reconnaît le ministre de l'Economie et des Finances. "Les commerçants doivent savoir que nous serons à leurs côtés tant que la crise durera", ajoute-t-il. Bruno Le Maire a reçu cette semaine une quinzaine de fédérations de commerçants, dont certains font la moitié de leur chiffre d'affaires sur les mois de novembre et décembre. "Notre objectif, poursuit-il dans le JDD, est évidemment de leur permettre de rouvrir dès que la situation sanitaire le permettra. Cela ne pourra cependant s'envisager qu'avec de nouvelles règles sanitaires." Depuis l'annonce par Emmanuel Macron de la fermeture de tous les commerces de proximité considérés comme non essentiels, de nombreux commerçants, libraires en tête, soutenus par des élus locaux, ont réclamé un assouplissement du confinement et certains ont bravé les interdictions d'ouverture entrées en vigueur le 30 octobre dernier. (version française Camille Raynaud; Édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.