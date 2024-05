Le fonds Bridgepoint acquiert l'éditeur français LumApps pour 650 millions de dollars

Sébastien Ricard, directeur général de LumApps ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le fonds britannique Bridgepoint a acquis l'éditeur français LumApps, qui développe un intranet pour les entreprises, pour 650 millions de dollars, ont annoncé mardi les deux sociétés, ce qui en fait l'une des transactions les plus importantes de l'année dans le secteur des start-up tricolores.

Bridgepoint s'empare de la "majorité du capital" de LumApps, même si la société interrogée par l'AFP n'a pas souhaité donner la répartition exacte du capital.

L'opération, dont la finalisation est prévue pour juillet, est l'occasion pour les actionnaires existants comme Goldman Sachs, Eurazeo, Bpifrance et Iris capital de céder leur participation, selon un communiqué.

Les fondateurs et les dirigeants de LumApps resteront investis dans le capital et les activités de l'entreprise, précise la même source.

L'investissement de Bridgepoint doit permettre à LumApps de se développer à l'international, notamment aux Etats-Unis.

LumApps, dont le siège est situé près de Lyon, édite une plateforme de travail collaboratif, qui rassemble via un point d'entrée unique toutes les fonctions nécessaires au salarié pour travailler, accéder à ses documents et dialoguer avec ses collègues et sa hiérarchie.

Les applications, données et informations sont accessibles via une interface d'intelligence artificielle (IA) conversationnelle, indique l'entreprise.

"En continuant à exploiter l'IA, nous voulons construire la première plateforme mondiale qui centralise la communication, la collaboration, et la formation pour tous les collaborateurs", a ainsi déclaré Sébastien Ricard, directeur général de LumApps, cité dans le communiqué.

Les prestations de LumApps sont commercialisées sous forme d'abonnement, ce qui garantit à la société des revenus récurrents.

Elle compte 5 millions d'utilisateurs, près de 700 clients dans le monde, et affirme être rentable.