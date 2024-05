information fournie par So Foot • 21/05/2024 à 22:00

Le fils de Jorge Burruchaga crée l’exploit à Roland-Garros !

Les Burruchaga, en France comme chez eux !

Le papa, Jorge, a passé sept saisons à Nantes (1985-1992) et une à Valenciennes (1992-1993). Et le fils, Román Andrés, a créé la sensation ce mardi au premier tour des qualifications de Roland-Garros. L’Argentin, âgé de 22 ans, a écarté le Chinois Juncheng Shang, tête de série n°5 (6-4, 7-6 [5]). Le jeune droitier, classé 145 e à l’ATP, ne cesse de grimper, lui qui a précédemment battu cette année Marco Cecchinato et Diego Schwartzman, deux anciens demi-finalistes du Grand Chelem parisien.…

QB pour SOFOOT.com