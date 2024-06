Le dollar poussé par des remarques d'une gouverneure de la Fed

Le dollar montait mercredi dans la foulée de commentaires d'une responsable de la Réserve fédérale (Fed), qui s'est montrée ouverte à des hausses de taux si l'inflation progressait, en amont d'un indice attendu vendredi.

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Vers 09H40 GMT (11H40 à Paris), le billet vert progressait face à la monnaie unique qui perdait 0,18% à 1,0695 dollar, mais aussi face à la devise britannique qui reculait de 0,13% à 1,2669 dollar.

Mardi à Londres, la gouverneure de la Fed Michelle Bowman, citée dans le Financial Times, a déclaré qu'elle restait "disposée à augmenter" à nouveau les coûts d'emprunt "si le progrès sur l'inflation s'arrêtait ou même s'inversait", c'est-à-dire si les prix stagnent ou accélèrent de nouveau.

Ces remarques "reflètent le débat au sein de la Fed sur la question de savoir si la banque centrale peut commencer à réduire les taux d'intérêt cette année, ou même avant l'élection présidentielle de novembre", relève John Plassard, analyste chez Mirabaud.

Dans ce contexte, les prochaines données sur l'inflation vendredi seront particulièrement scrutées par le marché.

Mesure privilégiée par la Fed, l'indice d'inflation aux Etats-Unis PCE pour mai est attendu vendredi en léger reflux, à 2,6% sur un an, après s'être stabilisé en avril à 2,7% sur un an, selon les consensus des analystes interrogés par Marketwatch et Bloomberg.

L'indice CPI, sur lequel sont indexées les retraites, avait pour sa part reflué en mai à 3,3% sur un an, contre 3,4% en avril.

Selon des chiffres publiés mardi, la confiance des consommateurs s'est dégradée en juin aux Etats-Unis, mais un peu moins qu'attendu. Les ménages américains se montrent légèrement plus pessimistes pour les mois à venir, tout en restant confiants à ce stade sur la vigueur du marché de l'emploi.

De son côté, le bitcoin continuait de refluer, perdant 0,71% à 61.474 dollars. Lundi, il était tombé à 58.528 dollars, un plus bas depuis début mai.

Depuis le 5 juin, la plus célèbre des devises numériques a perdu environ 13% de sa valeur.

"Le bitcoin a subi un mouvement de liquidation" des investisseurs ces derniers jours, récapitule Simon Peters, analyste d'eToro.

Un repli attribué à une moindre demande pour les fonds indiciels ETF, ainsi qu'une incertitude concernant la politique monétaire américaine, qui aura un impact sur le dollar, valeur concurrente du bitcoin, remarque l'analyste.

En mars, le bitcoin avait atteint un plus haut historique, à 73.797 dollars, à la suite de l'approbation des fonds indiciels ETF indexés sur cette cryptomonnaie sur le marché américain.