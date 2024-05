Le distributeur néerlandais Hema double ses bénéfices en 2023

L'enseigne néerlandaise Hema (décoration, papeterie, loisirs...) a annoncé jeudi un presque doublement de son bénéfice avant impôt en 2023, à 61,2 millions d'euros, et une hausse de 7,4% de son chiffre d'affaires, à plus de 2 milliards d'euros.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

"Pour la troisième année consécutive, Hema enregistre une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices", indique dans un communiqué le distributeur, qui fêtera ses 100 ans en 2026 et dont le dernier exercice annuel allait de février 2023 à janvier 2024.

"Ces résultats, obtenus dans des conditions difficiles, telles que la baisse des dépenses de consommation et l'augmentation continue des coûts, reflètent également le grand engagement de nos employés et des entrepreneurs Hema", a réagi dans le communiqué la directrice générale de l'entreprise, Saskia Egas Reparaz.

Hema, qui revendique 740 magasins aux Pays-Bas, en Belgique et en France, assure réinvestir "l'ensemble des bénéfices de 2023 dans le développement de ses produits, de ses magasins (physiques et en ligne) et de son personnel".

Le groupe compte 17.000 salariés, dont 600 dans 64 magasins en France, selon son directeur général pour la France, Stéphane Frenkel. Le distributeur prévoit six ouvertures dans le pays, notamment "la relocalisation et l'expansion" d'un magasin à Angers, qui va devenir le plus grand du pays, avec 640 m2.

"Ce sera le premier magasin en France situé dans une zone d'activité", l'enseigne y étant traditionnellement implantée "dans les centre-villes, les gros centres commerciaux ou encore les gares", a expliqué à l'AFP Stéphane Frenkel, qui s'est dit "très confiant du résultat" et des "opportunités d'expansions supplémentaires" générées par ce type d'implantations.