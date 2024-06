information fournie par So Foot • 28/06/2024 à 18:38

Le directeur général du Shakhtar charge la FIFA

Puissant.

Dans une interview accordée à RMC Sport, publiée ce vendredi, Sergey Palkin, le directeur général du Shakhtar Donetsk, est revenu sur la saison compliquée de son club, touché de plein fouet par l’invasion déclenchée par la Russie depuis maintenant plus de deux ans. Outre les aspects sportifs, ce dernier revient dans cet entretien sur les bouleversements qu’a connu le champion d’Ukraine en titre : « Il faut aussi avoir en tête que cette situation ne dure pas seulement depuis deux ans: il faut remonter à 2014 et l’invasion du Donbass par la Russie. Il a alors fallu quitter Donetsk, notre ville, notre région, notre stade, pour Lviv. 2022 a été une nouvelle étape et nous sommes devenus presque des nomades: c’est la seule solution pour continuer. » …

TM pour SOFOOT.com