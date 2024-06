Le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 Moussa Sylla signe à Schalke 04

La Ligue (2) des Talents.

Auteur de quinze buts et sept passes décisives cette saison en Ligue 2 avec Pau, l’attaquant Moussa Sylla rejoint officiellement Schalke 04. L’ancien monégasque, caennais et utrechtois de 24 ans a signé jusqu’en 2028 avec les Bleu et Blanc, qui ont terminé dixièmes de 2.Bundesliga cette saison. Ouest-France annonce un transfert à 2,5 millions d’euros pour le deuxième meilleur buteur de Ligue 2, dont minimum 500 000 euros pour le Stade Malherbe de Caen. Le club normand l’avait cédé à Pau en échange de 300 000 euros et de 20% à la revente.…

UL pour SOFOOT.com