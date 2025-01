Le déficit public proche de 5% du PIB en 2025? Un objectif "tout à fait crédible", juge Villeroy de Galhau

L'ampleur de l'effort budgétaire à produire cette année est au coeur des discussions entre le gouvernement et les forces politiques. Le gouverneur de la Banque de France lui, répète son souhait de "fixer un cap".

Francois Villeroy de Galhau, à Stresa, en mai 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Lors d'une interview au 20h de France 2 , François Villeroy de Galhau, a appelé mercredi 8 janvier le gouvernement à ramener le déficit public français à un niveau "le plus proche possible de 5% du PIB", le qualfiant d'objectif "tout à fait crédible, si nous agissons".

"Il faut revenir cette année à un déficit le plus proche possible de 5% du PIB, et clairement inférieur à 5,5%. Et il faut aussi fixer un cap de moyen terme, celui de 3% de déficit en 2029" , a d'abord déclaré François Villeroy de Galhau en présentant ses voeux.

"La première étape pourra comporter pour partie certaines hausses d'impôts ciblées; mais la seconde devra reposer essentiellement sur des dépenses mieux maîtrisées et plus efficaces, de l'État, mais aussi des collectivités locales et des administrations sociales", a-t-il ajouté.

Le gouvernement est engagé depuis lundi dans des discussions avec les forces politiques, menées par les ministres de l'Economie et des Comptes publics, pour les associer à un nouveau projet de budget de la France pour 2025, et ainsi éviter si possible une censure. Il souhaite un effort budgétaire d'environ 50 milliards d'euros cette année, principalement par le biais d'une réduction des dépenses publiques, afin de ramener le déficit public entre 5% et 5,5% du PIB, contre 6,1% attendus pour 2024.

La croissance sous le point

Le gouvernement table par ailleurs sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,1%, mais cette prévision pourrait être révisée en baisse à 0,8%, selon le journal L'Opinion, une information que le ministère de l'Economie et des Finances n'a pas confirmée. La Banque de France prévoit elle une croissance de 0,9%. Malgré des "risques sur ce chiffre (...) à la baisse", "nous ne voyons pas aujourd'hui de récession", a souligné François Villeroy de Galhau.

"La reprise attendue devrait intervenir en 2026 et 2027 avec une croissance autour de 1,3% – sous réserve d’une diminution progressive des incertitudes cette année", a-t-il ajouté.

Réduire la dette et le déficit dans le cap fixé, "c'est tout à fait crédible si nous agissons", a-t-il lancé sur France 2 . "Je veux dire une conviction très forte, c'est que le redressement budgétaire ne pénalisera pas la croissance, au contraire. Parce que l'inquiétude sur la dette qui existe chez les Français entraîne un attentisme. Les entrepreneurs diffèrent leurs investissements et les ménages diffèrent leur consommation", a-t-il insisté.