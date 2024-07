Le déficit commercial des Etats-Unis progresse moins qu'attendu en mai

Le déficit commercial des Etats-Unis a progressé moins qu'attendu au mois de mai, sous l'effet d'une baisse moins marquée des importations que des exportations, en valeur comme en pourcentage, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le déficit des échanges de biens et services avec le reste du monde a atteint 75,1 milliards de dollars en mai, en hausse de 0,8% par rapport au mois précédent, confirmant la hausse constante observée depuis le plus bas atteint en août dernier.

Le déficit a cependant connu une hausse moins marquée qu'attendu par les marchés, qui tablaient plutôt sur un déficit à 77 milliards de dollars, selon le consensus publié par briefing.com.

Sur un an, le déficit commercial a progressé de 14,4 milliards de dollars, soit + 4,23%, a également précisé le département du Commerce.

"Le déficit commercial s'est moins détérioré qu'attendu mais il s'agit du plus important observé depuis fin 2022", a souligné dans une note la cheffe économiste de HFE, Rubeela Farooqi.

Concernant les biens uniquement, les importations de produits pharmaceutiques ont particulièrement ralenti ainsi que, dans une moindre mesure, les pièces et véhicules automobiles. A l'inverse, le pétrole et le carburant nucléaire sont en hausse, de même que les biens ménagers. Côté services, le transport et le tourisme restent sur une tendance positive.

Du côté des exportations, la baisse concerne en premier lieu les matières premières, dont le pétrole, le secteur automobile alors que du côté des services, le tourisme continue de progresser.

La distribution géographique du déficit reste sensiblement identique, uniquement pour les biens, le plus important restant celui vis-à-vis de la Chine, à 23,9 milliards de dollars.

L'union européenne reste en deuxième position, avec un déficit commercial bilatéral de 19,3 milliards, qui reste principalement réparti sur les mêmes quatre pays: l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et la France.

Enfin le Mexique et le Vietnam demeurent parmi les plus importants déficits commerciaux dans les échanges bilatéraux américains, respectivement à 14,1 milliards et 10,1 milliards de dollars.