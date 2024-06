Le Danemark expurge la Serbie

Dans une rencontre bien trop longue à se lancer, la Serbie n’a pas trouvé les clés pour bousculer un collectif danois bien en place (0-0). Avec ce match nul et vierge, les Scandinaves restent invaincus et prennent la deuxième place du groupe C. Pour la Serbie, le séjour allemand est terminé.

Danemark 0-0 Serbie

François Letexier aurait sans doute aimé arbitrer un match sans embrouille, cela n’a pas été le cas. Loin d’avoir hérité d’un cadeau avec ce Danemark-Serbie de la plus haute importance pour l’avenir des deux sélections dans cet Euro 2024, l’arbitre français a dû user de son sifflet et de ses cartons pour calmer les deux camps. Parmi les victimes de la pluie de cartons jaunes, Morten Hjulmand sera absent du prochain huitième de finale du Danemark. En toute sincérité, voilà la plus grosse information d’une rencontre souvent soporifique, mais révélatrice du néant footballistique proposé par des Serbes clinquants sur le papier, mais fantomatiques dans les faits. De cartons qui avaient pourtant une grande importance pour départager ce groupe plein de nuls (on parle des résultats, pas des joueurs le composant, quoique…), mais qui sera fatal aux Serbes, coincés à la dernière place.

Djokovic en guest-star

Dans ce groupe C comme crispation, le Danemark et la Serbie se sont donné rendez-vous à Munich pour échanger dans un débat sous tension. L’échange, Novak Djokovic l’apprivoise depuis le début de sa carrière professionnelle. Sans savoir encore s’il disputera le prochain Wimbledon, le recordman de titres en tournois du Grand Chelem était bien présent à l’Allianz Arena. Le but ? Observer ses compatriotes se bagarrer pour une place en huitièmes de finale. Mais dans une première période bien morose, l’ex-numéro un mondial a surtout vu la Serbie manquer cruellement d’inspiration offensive. Gardien du temple serbe, Predrag Rajković a tenu son rang sur un tir enroulé de Christian Eriksen (21 e ) et une frappe trop écrasée de Rasmus Højlund au premier poteau (32 e ). Pour le reste, les Aigles ont attendu que la menace danoise soit moins insistante pour donner un peu de sens à leur survie. Désireux de mettre du sel dans une soupe bien trop fade, Dragan Stojković est sorti de sa composition de départ frileuse pour ouvrir les ailes de son équipe.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com