Le Danemark devance la Slovénie grâce à un but datant de novembre 2023 !

Sortez les calculettes !

Et si on vous avait dit qu’une soirée avec deux 0-0 en autant de matchs aurait été aussi intéressante ? C’est grâce à des calculs d’apothicaires et non le contenu des rencontres, puisque ni Angleterre-Slovénie ni Danemark-Serbie n’ont été palpitants sur le terrain. Avec 3 points chacun, le Danemark et la Slovénie se qualifient pour les huitièmes de finale, derrière l’Angleterre, première avec 5 points. Mais comment l’UEFA a-t-elle départagé les deux équipes qui n’avaient pas pu se départager lors du match d’ouverture (1-1), qui ont la même différence de buts (0) et le même nombre de cartons jaunes (dont un pour le staff technique slovène) ?…

EL pour SOFOOT.com