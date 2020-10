Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Crédit agricole et Banco BPM prêts à discuter d'un éventuel rapprochement Reuters • 15/10/2020 à 07:42









LE CRÉDIT AGRICOLE ET BANCO BPM PRÊTS À DISCUTER D'UN ÉVENTUEL RAPPROCHEMENT ROME (Reuters) - Le Crédit agricole et la banque italienne Banco BPM ont signé un accord de confidentialité en vue de discussions formelles sur un éventuel rapprochement, rapporte jeudi matin le quotidien Il Messaggero. Le journal italien précise que cet accord fait suite à des discussions au plus haut niveau qui se sont tenues entre le directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, et le patron du Crédit agricole, Philippe Brassac. Début octobre, des sources confiaient à Reuters que l'établissement bancaire français réfléchissait à une possible offre sur la banque italienne. Le Crédit agricole, ajoutait-on, s'intéresse à Banco BPM depuis qu'elle a abandonné une autre option qui l'aurait conduite à faire une offre sur Creval, un autre établissement italien de moyenne envergure. Le groupe bancaire BPM est issu de la fusion du Banco Popolare et de Banca Popolare di Milano en 2017. (Giulio Piovaccari; Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.