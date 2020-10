Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le couvre-feu appliqué dès vendredi minuit Reuters • 16/10/2020 à 16:06









LE COUVRE-FEU APPLIQUÉ DÈS VENDREDI MINUIT PARIS (Reuters) - Le couvre-feu nocturne imposé dans neuf métropoles en France pour freiner la propagation du coronavirus s'appliquera dès ce vendredi soir à minuit, précise la préfecture de police de Paris. Cette mesure a été annoncée mercredi par Emmanuel Macron de 21h00 à 06h00 à partir de samedi, d'où une confusion possible sur sa date d'entrée en vigueur. Sur Twitter, la préfecture a indiqué avoir reçu élus et commerçants afin de discuter "des modalités d'application du couvre-feu mis en place ce soir (vendredi) à 00h00". L'interdiction de déplacement, valable pour la région parisienne et huit autres métropoles, s'appliquera ensuite quotidiennement de 21h00 à 06h00, ce pour une durée d'au moins quatre semaines. (Rédaction de Paris)

