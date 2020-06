Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chiffre d'affaire mondial des compagnies aériennes réduit de moitié à 419 milliards de dollars Reuters • 09/06/2020 à 16:02









LE CHIFFRE D'AFFAIRE MONDIAL DES COMPAGNIES AÉRIENNES RÉDUIT DE MOITIÉ À 419 MILLIARDS DE DOLLARS PARIS (Reuters) - Le chiffre d'affaire global des compagnies aériennes, fortement touchées par la pandémie de coronavirus, devrait être réduit de moitié à 419 milliards de dollars cette année et atteindre 598 milliards l'année prochaine, a estimé mardi l'Association internationale du transport aérien (Iata). Le nombre de passagers transportés devrait rebondir l'année prochaine à 3,38 milliards, un niveau inférieur de 25,6% à celui de 2019. (Laurence Frost; version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

