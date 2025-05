information fournie par So Foot • 01/05/2025 à 00:51

Le Chelsea de Sonia Bompastor sacré champion d’Angleterre

Bompastic !

Chelsea a officialisé son titre de champion de Women’s Super League , à deux journées de la fin, en s’imposant sur la pelouse de Manchester United mercredi (0-1). Le seul but de Lucy Bronze (74 e ) a suffi au bonheur des Blues , sacrées pour la sixième année consécutive. Ce titre est surtout le premier de l’ère Sonia Bompastor , arrivée au club l’été dernier. Sorti par Barcelone en demi-finales de la Ligue des champions, Chelsea peut espérer terminer la saison par un triplé : les Londoniennes ont déjà remporté le championnat et la League Cup, et joueront la finale de la FA Cup le 18 mai… contre Manchester United, encore.…

QB pour SOFOOT.com