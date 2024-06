information fournie par So Foot • 06/06/2024 à 22:16

Le but (très) moche inscrit par Ismaïla Sarr avec le Sénégal

(Pas vraiment) droit au but.

Ce jeudi soir, Ismaïla Sarr est sur le pont avec l’équipe du Sénégal, à Diamniadio contre la République démocratique du Congo, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Titulaire, le joueur de l’OM a inscrit le seul but de la première période. Et quel but !…

JB pour SOFOOT.com