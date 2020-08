Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bilan s'alourdit à Beyrouth, 135 morts et près de 5.000 blessés Reuters • 05/08/2020 à 18:27









LE BILAN S'ALOURDIT À BEYROUTH, 135 MORTS ET PRÈS DE 5.000 BLESSÉS BEYROUTH (Reuters) - Le bilan de l'explosion massive qui a dévasté mardi le port de Beyrouth s'est alourdi à 135 morts et près de 5.000 blessés, a annoncé mercredi le ministre libanais de la Santé cité par la chaîne de télévision Al Manar. Plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues, a-t-il précisé. Au lendemain de l'explosion qui a ravagé la ville, Beyrouth est en état de choc tandis que les équipes de secours continuent de rechercher disparus et survivants. (Bureau de Beyrouth; version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

