Le bénéfice net de La Banque postale en repli de 11,3% au 1S, dans le sillage de sa filiale d'assurance

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le bénéfice net de La Banque postale a baissé de 11,3% sur un an au premier semestre, à 515 millions d'euros, en lien avec le ralentissement de CNP Assurances qui reste cependant essentiel pour maintenir le groupe à flot.

Le produit net bancaire de La Banque postale, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, atteint 3,65 milliards d'euros entre janvier et juin, 5,6% de moins que l'an dernier à la même période.

"Dans un contexte macroéconomique et financier toujours aussi incertain, La Banque postale affiche des résultats financiers en repli, sous l'effet d’une baisse des revenus de l'assurance", a déclaré le président du directoire de La Banque postale (LBP) Stéphane Dedeyan, cité dans un communiqué.

CNP Assurances, filiale à 100% de LBP depuis juin 2022, a en effet vu son bénéfice baisser de 15% au premier semestre, une forme de "retour à la normale" pour le groupe après une très bonne année 2023.

Mais le bénéfice de l'assureur reste crucial pour le groupe auquel il appartient: il est en effet supérieur de 243 millions d'euros à celui de LBP dans son ensemble, ce qui présage d'une contre performance de cette ampleur pour les activités bancaires seules.

La banque de détail en France de la Banque postale est un gouffre financier qui s'est creusé l'an dernier: elle accuse une perte nette de 707 millions d'euros en 2023.

Banque et assurance réunies ont réalisé en France un résultat net de 215 millions d'euros au premier semestre, en chute de 39,3% sur un an. La baisse est moins importante mais néanmoins notable à l'international, où le bénéfice net s'est élevé à 128 millions d'euros entre janvier et juin, 25% de moins que l'an dernier à la même période.

"La mise en œuvre de notre plan de transformation au service d'un modèle d'affaires plus équilibré commence à porter ses fruits", a souligné M. Dedeyan, évoquant la "rationalisation de nos activités non rentables et une maitrise de nos charges en ligne avec notre plan d'économies".

Le dirigeant a demandé en début d'année au groupe de se serrer la ceinture: l'objectif d'économies s'élève à 200 millions d'euros cette année.

La banque a par ailleurs annoncé le 21 décembre dernier la fermeture de sa banque en ligne, non rentable, My French Bank.

La Banque postale est détenue par le groupe La Poste, contrôlé par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au sein d'un grand pôle financier public.

Elle revendique 20 millions de clients particuliers, entreprises et acteurs du secteur public local en France.