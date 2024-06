Le Belgique se rattrape face à la Roumanie

Meilleure que la Roumanie, la Belgique a cette fois concrétisé sa supériorité en s'imposant ce samedi à Cologne (2-0). Bilan de la soirée pour les Diables : un meilleur visage, et un succès qui les replace pour les huitièmes de finale de cet Euro.

Belgique 2-0 Roumanie

Buts : Tielemans (2 e ) et De Bruyne (80 e ) pour les Diables rouges.

Il paraît que dans un premier date, ce sont les premières secondes qui comptent le plus. Pour ce rendez-vous inédit entre Belges et Roumains, 73 auront suffi pour briser la glace. Revanchards après leur entame d’Euro indigne, les Diables rouges, bien aidés par le but prématuré de Youri Tielemans, ont croqué les Tricolori ce samedi. L’arrière-garde de la Roumanie a rapidement eu le tournis à cause des arabesques de Jérémy Doku, électrique sur la pelouse de Cologne, et d’un Kevin De Bruyne guardiolesque. Pas toujours adroits dans les derniers mètres, et inquiétants en défense par moments, les Belges se sont tout de même rassurés, et replacés dans la course aux huitièmes de finale.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com