LE BELGE RAF SIMONS REJOINT LA MARQUE PRADA COMME CO-DIRECTEUR DE LA CRÉATION MILAN (Reuters) - La maison Prada a annoncé dimanche le recrutement du créateur belge Raf Simons à compter du 2 avril avec le titre de co-directeur de la création de la marque au côté de Miuccia Prada "avec des responsabilités équivalentes", précise le communiqué. Né il y a 52 ans, Raf Simons était jusqu'à récemment directeur de la création chez Calvin Klein. Il a travaillé auparavant chez Jil Sander, une marque majoritairement détenue par le groupe Prada. Lors d'une conférence de presse organisée à Milan, Miuccia Prada, qui est âgée de 70 ans, a précisé que sa nomination ne visait pas à préparer sa propre succession. "Absolument pas", a-t-elle répondu à la presse. "J'aime travailler, ne me faites pas plus vieille que je ne le suis", a-t-elle dit. C'est néanmoins la première fois que la maison Prada s'adjoint un talent extérieur pour co-diriger ses créations. La première collection Prada conçue par Miuccia Prada et Raf Simons sera présentée en septembre à Milan, précise Prada dans un communiqué. (Claudia Cristoferi; version française Henri-Pierre André)

