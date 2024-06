Le bel hommage d'un groupe de punk à Maxime, supporter du FC Nantes

Vibrant.

Le festival du Helfest a démarré ce jeudi, et le punk a montré sa grandeur. Le groupe de punk américain des Dropkick Murphys a en effet adressé un message à Maxime Le Roy, supporter nantais de 31 ans, tué le 2 décembre dernier, juste avant la rencontre Nantes-Nice. Brandissant le T-shirt en hommage au défunt, le chanteur Ken Casey a tenu un joli discours : « On n’aime pas les mauvaises nouvelles, mais on répond présent quand les gens nous demandent de rendre hommage à leurs amis. Je veux donc dédier le prochain morceau à notre ami Maxime et à tous nos amis fans du FC Nantes, ici présents. On m’a dit qu’il aimait cette musique… Elle est pour toi Maxime. Repose en paix. » …

UL pour SOFOOT.com