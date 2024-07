information fournie par So Foot • 02/07/2024 à 19:25

Laurent Nicollin inquiet à cause des droits TV

L’incertitude continue de régner.

Ce mardi était synonyme de jour de reprise du côté de Montpellier. L’occasion pour le président du club Laurent Nicollin de faire le point sur la situation économique du club, alors que la situation des droits TV est toujours bloquée. « I l manque 20 millions d’euros . Pour l’instant, on n’a pas de droits TV donc on attend , a confié Nicollin. Normalement, j’ai entre 18 et 25 millions d’euros de droits télé en fonction du classement. Alors qu’aujourd’hui, il n’y a pas de droits télé. Donc, dans la caisse, j’ai zéro. » …

TB pour SOFOOT.com