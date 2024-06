Lanvin nomme le Britannique Peter Copping directeur artistique

Peter Copping à New York, aux États-Unis, le 15 septembre 2015. ( AFP / TREVOR COLLENS )

Le Britannique Peter Copping a été nommé jeudi directeur artistique de Lanvin, dont il prendra les rênes à partir de septembre pour les collections homme et femme, a annoncé la maison de couture sur Instagram.

Lanvin, la plus ancienne maison de couture française en activité, avait annoncé au printemps 2023 qu'elle allait se concentrer sur la maroquinerie et les accessoires.

La maison s'était alors séparée de son directeur artistique Bruno Sialelli, non remplacé pendant plus d'un.

Peter Copping, né en 1967, passé chez Nina Ricci (2009-2014) et Oscar de la Renta à New York (2014-2016), a été formé à la Central Saint Martins à Londres et a fait ses armes chez Sonia Rykiel.

Il a ensuite travaillé pendant une décennie chez Louis Vuitton aux côtés de Marc Jacobs, en tant que responsable de la mode féminine, détaille Lanvin dans son annonce.

A New York, c'est Oscar de la Renta en personne qui l'avait choisi comme successeur avant sa disparition en octobre 2014.

Peter Copping travaillait ces dernières années pour Balenciaga, où il s'occupait tout particulièrement des projets spéciaux et des VIP.

Il s'est dit "honoré" d'ouvrir "le nouveau chapitre" de Lanvin, maison fondée en 1889 par Jeanne Lanvin.

"Sa mission s'inscrit dans le cadre de la transformation de la marque" remise au goût du jour via "une sensibilité au radical chic et à la sophistication à la française", souligne Lanvin sur ses réseaux sociaux.