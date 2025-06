La WSL passe officiellement à 14 équipes

Plus on est de fou, plus on ri.

Volonté des clubs anglais composant la Women’s Super League, la fédération anglaise a officialisé ce vendredi le passage du championnat anglais à 14 équipes contre 12 jusque-là. Une réforme qui devrait entrer en vigueur au début de la saison 2026-2027, les deux premiers de WSL 2 seront ainsi automatiquement promus à l’échelon supérieur, tandis qu’un barrage se tiendra entre le troisième de deuxième division et la lanterne rouge de la WSL.…

LB pour SOFOOT.com