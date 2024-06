information fournie par So Foot • 24/06/2024 à 23:40

La version bis de la Roja plume les Aigles albanais

Luis de la Fuente a largement fait tourner, mais ça n’a pas empêché l’Espagne de décrocher sa troisième victoire dans le groupe B, au détriment de l’Albanie (0-1). Tous les feux sont au vert pour la Roja avant les huitièmes de finale.

Albanie 0-1 Espagne

But : Torres (13 e )

La marche était trop haute. L’Albanie était condamnée à battre l’Espagne pour espérer rallier les huitièmes de finale. L’exploit n’a pas eu lieu pour les hommes de Sylvinho (0-1). Malgré les dix changements opérés par Luis de la Fuente dans son onze de départ (avec Laporte comme seul rescapé du match contre l’Italie), la version bis de la Roja a maîtrisé les débats. Ferran Torres a concrétisé cette domination pour inscrire son troisième but à l’Euro, après ceux inscrits contre la Slovaquie et la Croatie en 2021. Il aura l’occasion d’augmenter son total dès dimanche en huitièmes de finale. Mais cette fois, ce sera plus probablement en sortant du banc.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com