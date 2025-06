La vaccination des enfants faiblit dans le monde, des millions de vies en danger, avertit une étude

Une enfant reçoit une dose de vaccin contre la dengue à Manaus, dans l'Etat d'Amazonas, au Brésil, le 22 février 2024 ( AFP / Michael Dantas )

La vaccination des enfants contre les maladies potentiellement mortelles s'essouffle dans le monde, sous l'effet d'inégalités économiques persistantes, de perturbations liées à l'ère Covid et de désinformation vaccinale, mettant en danger des millions de vies, avertit une étude publiée mercredi.

Ce panorama mondial de la vaccination infantile de 1980 à 2023, publié dans The Lancet, fournit des estimations actualisées pour 204 pays et territoires, en amont d'une conférence des donateurs de l'Alliance du vaccin (Gavi) mercredi à Bruxelles.

Ces cinquante dernières années ont connu des avancées sans précédent, et le programme essentiel de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé a sauvé quelque 154 millions de vies d'enfants. La couverture vaccinale contre des maladies comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose a par exemple doublé entre 1980 et 2023 dans le monde, retracent les chercheurs.

Mais "ces progrès à long terme masquent des défis récents et des disparités notables", note la revue médicale.

Les vaccinations contre la rougeole ont ainsi diminué entre 2010 et 2019 dans près de la moitié des pays, surtout d'Amérique latine et des Caraïbes, et la proportion d'enfants ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la polio ou la tuberculose a reculé dans la plupart des pays riches.

Une infirmière prépare l'injection d'un vaccin contre le paludisme destiné aux enfants à Gisambai, au Kenya, le 7 mars 2023 ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

C'est alors que la pandémie de Covid-19 a frappé, exacerbant les difficultés.

Exemples de ses impacts: entre 2020 et 2023, près de 13 millions d'enfants supplémentaires n'ont jamais reçu la moindre dose de vaccin, et environ 15,6 millions d'enfants n'ont pas eu les trois doses complètes de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ou contre la rougeole.

Et de grandes disparités subsistent, surtout au détriment des pays les plus pauvres. En 2023, plus de la moitié des 15,7 millions d'enfants non vaccinés dans le monde vivaient ainsi dans seulement huit pays, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

"La vaccination systématique des enfants est l'une des actions de santé publique les plus puissantes et rentables", a déclaré Jonathan Mosser, auteur principal de l'étude et membre de l'Institut étasunien de métrologie et d'évaluation de la santé (IHME).

- Epidémies en hausse -

"Mais les inégalités mondiales persistantes, les défis posés par la pandémie de Covid, l'augmentation de la désinformation et de l'hésitation vaccinale ont tous contribué à affaiblir les progrès de la vaccination", a-t-il résumé dans un communiqué.

S'y ajoutent "un nombre croissant de personnes déplacées et des disparités grandissantes dues aux conflits armés, à la volatilité politique, à l'incertitude économique, aux crises climatiques", a pointé Emily Haeuser, autre autrice et chercheuse de l'IHME.

Un agent de santé administre des gouttes anti-polio à un enfant pour le vacciner à Karachi, au Pakistan, le 26 mai 2025 ( AFP / Asif HASSAN )

Résultat: les épidémies de maladies évitables grâce aux vaccins augmentent dans le monde, mettant des vies en danger et exposant les pays touchés à des dépenses croissantes pour y faire face.

L'Union européenne a ainsi enregistré près de dix fois plus de cas de rougeole en 2024 qu'en 2023, et les Etats-Unis ont dépassé les 1.000 cas confirmés le mois dernier, soit déjà beaucoup plus que dans toute l'année 2024. Et un nombre croissant de cas de polio -longtemps effacée de plusieurs parties du globe par la vaccination- est signalé au Pakistan et en Afghanistan, tandis qu'une épidémie touche la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Tous ces revers risquent d'empêcher d'atteindre les objectifs mondiaux de vaccination de l'OMS pour 2030. Parmi eux: administrer à 90% des enfants et adolescents les vaccins essentiels.

L'OMS vise également une réduction de moitié du nombre d'enfants de moins d'un an n'ayant reçu aucune dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche par rapport à 2019. Seuls 18 pays y sont parvenus jusqu'ici, selon l'étude, financée par la Fondation Gates et le Gavi.

L'homme d'affaires Bill Gates arrive à la Trump Tower, à New York, le 13 décembre 2016 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Drew Angerer )

La communauté mondiale de la santé est également ébranlée depuis les coupes drastiques de l'administration du président Donald Trump à l'aide internationale étasunienne début 2025.

"Pour la première fois depuis des décennies, le nombre d'enfants qui meurent dans le monde va probablement augmenter cette année, au lieu de diminuer", a déclaré Bill Gates dans un communiqué distinct diffusé mardi.

"C'est une tragédie", a ajouté le cofondateur de Microsoft , promettant 1,6 milliard de dollars à Gavi pour la conférence. Sa fondation contribue aussi à financer l'OMS ou le groupement de lutte contre la poliomyélite.