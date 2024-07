La Suisse de Murat Yakin est « prête à se battre contre la grande Angleterre »

Pour que la Suisse atteigne la demi-finale de l’Euro, Yakin match à gagner.

Le sélectionneur suisse a évoqué le quart de finale de l’Euro de la Suisse face à l’Angleterre, ce samedi à 18 heures. L’ancien coach du FC Bâle a d’abord loué les qualités de son adversaire, qui a pourtant eu bien des difficultés à éliminer la Slovaquie en prolongations (2-1). « Ils ont des grands joueurs. […] Quand on voit Bellingham, on ne peut qu’attendre beaucoup de ce joueur qui a gagné la Ligue des champions. Nous devons nous concentrer sur tous les joueurs parce qu’ils peuvent faire la différence dans les grands tournois », a commenté celui qui est arrivé sur le banc de la Nati en 2021, avant d’aborder les forces de la Suisse : « Nous avons joué contre l’Allemagne, nous avons été bons. Nous avons joué contre l’Italie, qui est aussi une grande équipe. Et pourquoi ne pourrions-nous pas battre l’Angleterre ? Nous sommes en forme en ce moment. On verra, c’est un bon défi et mon équipe est prête à se battre contre la grande Angleterre. » …

UL pour SOFOOT.com