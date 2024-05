« La Squadra doit être la locomotive du football corse »

Tandis que la France se prépare à vivre un Euro allemand dans la peau d’un favori, l’Île de Beauté constate la lente disparition de ses ressortissants dans les listes de la sélection nationale. Avec la Corsica Cup en ligne de mire, Dédé Di Scala, président de la Squadra Corse, et le sociologue Giovanni Privitera évoquent leur volonté de faire adhérer la sélection à l’UEFA.

Du 22 au 25 mai prochain, la Corsica Cup fait son retour sur l’île, c’est quoi au juste cette compétition ?

Dédé Di Scala : L’idée, c’est de regrouper des sélections reconnues et non reconnues autour d’un évènement culturel et sportif. Cette année, nos invités sont la Sardaigne et la Sicile, mais également Saint-Martin, une île des Antilles, reconnue par la CONCACAF et qui dispute les éliminatoires de la Gold Cup.…

Propos recueillis pas Allan Doisneau pour SOFOOT.com