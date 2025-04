La SNCF dévoile le train "Oxygène" qui remplacera les Intercités Corail

La première rame "Oxygène", destinée à remplacer les Intercités Corail, présentée le 24 avril 2025 à Villeneuve Saint-Georges, près de Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La SNCF a présenté jeudi la première rame "Oxygène", destinée à remplacer les Intercités Corail des lignes Paris-Clermont Ferrand et Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT), connues pour leurs retards régulièrement dénoncés par les usagers.

Baptisé "Oxygène", ce nouveau modèle de train conçu par le constructeur espagnol CAF, propose un intérieur de bois clair, des fauteuils plus confortables, des prises électriques et USB à chaque place, des emplacements pour les vélos, 22 places supplémentaires et réduira d'un quart d'heure le trajet Paris-Clermont.

Ce train, dévoilé jeudi au technicentre de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, devrait être autorisé à rouler sur le réseau ferré national en décembre 2026, et les voyageurs pourront le découvrir en 2027, année où la majorité des 28 nouvelles rames sera livrée.

Un wagon deuxième classe du nouveau train "Oxygène", destiné à remplacer les Intercités Corail, présenté le 24 avril 2025 à Villeneuve Saint-Georges, près de Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Ces rames devaient initialement être déployées à partir du deuxième semestre 2025, mais le constructeur avait annoncé du retard.

- Plus de confort et une meilleure accessibilité -

Les trains "Oxygène" comptent 418 places contre 396 pour les Corail, avec 101 sièges rouges réservés à la première classe, dont une quarantaine en première "Premium" aux sièges plus spacieux.

Les personnes en situation de handicap disposent également de davantage de place. Elles pourront rester en fauteuil, ou se transférer vers un siège et attacher leur fauteuil replié avec une ceinture. Une barre de traction permet aussi de se relever plus simplement et des boutons SOS pour demander de l’aide sont disposés au plus près.

Les voitures sont équipées de signalétiques en braille et relief positif pour les personnes malvoyantes. Les sièges sont plus hauts, pour laisser de la place à des chiens guide.

Des places vélo dans le nouveau train "Oxygène", destiné à remplacer les Intercités Corail, présenté le 24 avril 2025 à Villeneuve Saint-Georges, près de Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Autre nouveauté, des caméras de "vidéoprotection" sont installées dans les voitures. La rame compte 10 places vélo, numérotées pour pouvoir réserver son emplacement, des prises étant prévues pour recharger les vélos électriques.

- De l'oxygène pour les "trains de la colère" -

Des centaines d'usagers et élus locaux des lignes POLT et Paris-Clermont Ferrand s'étaient rendus le 15 avril dans la capitale dans deux "trains de la colère" pour demander davantage d'investissements pour ces "lignes sinistrées".

Manifestation le 15 avril 2025 à Paris d'élus locaux et usagers des trains Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) pour demander davantage d'investissements pour ces "lignes sinistrées" ( AFP / Ludovic MARIN )

"Montés à Paris avec détermination, chacun redescend dans sa province en proie à de la colère. À défaut d'oxygène, la lente asphyxie de nos territoires semble inéluctable", avait fustigé la municipalité de Limoges. La délégation avait été accueillie "une dizaine de minutes" au ministère des Transports, sans le ministre.

"Depuis qu'il y a eu le premier TGV en 1981, le réseau classique a été sous-entretenu. Sur la ligne POLT, il faut tout reprendre: changer les rails, les traverses, le ballast, les poteaux caténaires, les fils de contact (...) et mettre des locomotives en état de marche", avait également déclaré à cette occasion Jean-Noël Boisseleau, vice-président d'Urgence Ligne POLT.

En janvier 2024, 700 passagers étaient également restés bloqués sur cette ligne une nuit de grand froid, transformant un trajet de trois heures et demie en onze heures.

Des travaux de rénovation de 70 km de voies entre Paris et Orléans ont débuté ce mardi, entraînant l'interruption du trafic ferroviaire entre 10h et 15h en semaine jusqu'en août, puis de 9h30 à 17h30 jusqu'en janvier.

- Investissement étatique de 850 millions d'euros -

Les 28 nouvelles rames "Oxygène" ont coûté environ 700 millions d'euros à l'Etat, en charge de ces lignes, auxquels il faut ajouter 150 millions d'euros pour la maintenance.

Un wagon première classe du nouveau train "Oxygène", destiné à remplacer les Intercités Corail, présenté le 24 avril 2025 à Villeneuve Saint-Georges, près de Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les lignes POLT (700 km de voie ferrée) et Clermont-Paris (420 km) transportent respectivement 2,6 et 1,9 millions de voyageurs chaque année dans des trains Intercités.

SNCF Voyageurs a également annoncé fin 2024 acheter 22 autres rames "Oxygène" pour la ligne Bordeaux-Toulouse-Marseille, qui devraient être livrées en 2029 selon Alain Picard, directeur général de CAF France. Une opération de 650 millions d'euros intégralement financée par l'Etat qui subventionne ce "train d'équilibre du territoire" (TET).

Sur la commande totale de 50 rames, 42 seront intégrablement fabriquées dans l'usine de Reichshoffen (Bas-Rhin) bien que les premières aient été au moins en partie fabriquées en Espagne.

Selon Alain Picard, l'Etat devra décider en 2028 s'il commande d'autres rames "Oxygène", dont l'ambition est de remplacer les Intercités Corail.

"Cela dépend des projets de l'Etat sur d'autres lignes Intercités. Par exemple, on entendait parler d'un Nancy-Lyon qui pourrait même descendre plus bas, donc à voir ce que l'Etat décide", a-t-il ajouté.