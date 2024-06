La Serbie perd Filip Kostić sur blessure

Kostić sur le bas-côté.

Lors du match contre l’Angleterre perdu 1-0 sur un but de jude Bellingham, la Serbie a peut-être laissé une belle chance de profiter d’une équipe anglaise assez fébrile, et aurait pu repartir avec mieux que ça. Mais en plus de la défaite, les Serbes ont appris ce mardi la nature de la blessure d’un de ses joueurs cadres, Filip Kostić. Dans les dernières minutes de la première mi-temps le joueur de la Juventus Turin s’était assis sur la pelouse et avait demandé le changement. À la suite d’un contact, l’ailier était resté au sol, avant de quitter ses coéquipiers, les larmes aux yeux.…

MV pour SOFOOT.com