La SCPI Immorente fait l’acquisition d’un ensemble de commerces dans le centre commercial Parly 2

La société de gestion Sofidy annonce une nouvelle opération majeure pour le compte de la SCPI Immorente : l'acquisition d'un ensemble de 12 commerces stratégiques au sein du centre commercial Parly 2, situé en Île-de-France (Le Chesnay-Rocquencourt).

Avec une surface totale de 2 250 m², cet investissement inclut onze boutiques situées au rez-de-chaussée ainsi qu'un plateau de bureaux en étage. L'ensemble profite d'un emplacement clé, à proximité immédiate du cinéma multiplexe UGC et de l'entrée la plus fréquentée du centre.

Les enseignes déjà en place sont des références dans leur domaine : restauration (Del Arte, Indiana, DS Café), santé et beauté (Bleu Libellule, The Barber) et l'alimentaire (Jeff de Bruges). L'exposition au prêt-à-porter est restreinte avec seulement 7 % des surfaces.

Un actif premium et résilient

Labellisé BREEAM EXCELLENT et opéré sous l'enseigne Westfield, Parly 2 a su démontrer une solide capacité d'adaptation face aux crises récentes. Dès 2023, il retrouvait des niveaux de fréquentation comparables à ceux d'avant 2020. Son positionnement est stratégique : situé au Chesnay-Rocquencourt, à seulement 15 minutes de Paris et accessible via les axes autoroutiers A13 et A86, il attire une clientèle à fort pouvoir d'achat, issue d'une zone de chalandise de 8,4 millions de personnes.

Avec 190 enseignes prestigieuses (Apple, Printemps, Fnac, BHV, Decathlon, Truffaut) et un complexe UGC, Parly 2 fait partie des destinations shopping les plus attractives d'Île-de-France.

Une opportunité unique pour les investisseurs

La qualité de l'actif a permis à la SCPI Immorente de bénéficier d'un financement compétitif, permettant d'améliorer l'impact relutif de cette acquisition pour les porteurs de parts.

« Cet ensemble immobilier, détenu pendant plus de trente ans par son précédent propriétaire, représente une opportunité unique et illustre parfaitement notre stratégie d'investissement. Avec sa résilience avérée et son positionnement parmi les centres commerciaux les plus performants de France, Parly 2 offre à nos investisseurs un potentiel durable de création de valeur et de rendement. » souligne Jean-Christophe Avellaneda, Directeur d'Investissement.

Les illustrations et investissements présentés concernent des investissements déjà réalisés, à titre d'exemples mais ne constituent aucun engagement quant aux futures acquisitions.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.