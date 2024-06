information fournie par So Foot • 06/06/2024 à 15:01

La Premier League conservera la VAR la saison prochaine mais veut l’améliorer

Les Anglais aux urnes.

Ce jeudi les clubs de Premier League ont été appelés à voter pour une modification des règles du championnat. À l’ordre du jour, la suppression de la VAR dès la saison prochaine. Un vote impulsé par la demande de Wolverhampton, qui selon le Guardian n’a pas d’abouti, mais qui permet aux clubs et au championnat anglais d’entamer une discussion sur les possibles améliorations à apporter à l’outil. Par communiqué, les Wolves détaillaient leur raison : « Le club avance que l’utilisation de la VAR a amené à un désengagement des fans dans les stades à cause de ses effets sur l’expérience de match, avec de l’apathie, de l’hostilité et une érosion de la confiance accordée aux officiels. » …

MV pour SOFOOT.com