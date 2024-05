La marque de luxe italienne Golden Goose vise une entrée en Bourse en juin

Sneakers Golden Goose ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DANIEL ZUCHNIK )

La société de mode italienne Golden Goose, spécialiste de sneakers de luxe portés par des célébrités comme Taylor Swift et Michelle Obama, a annoncé jeudi viser une entrée à la Bourse de Milan en juin.

Golden Goose souhaite lever 100 millions d'euros grâce à l'émission de nouvelles actions, "avec l'objectif de renforcer la structure du capital du groupe et de réduire son endettement", a indiqué la société dans un communiqué.

Le fonds d'investissement britannique Permira, qui a acquis la majorité de son capital en 2020, prévoit en outre de vendre un montant non spécifié de sa participation.

"L'introduction en Bourse est la conséquence naturelle d'une histoire à succès qui a commencé à Venise en 2000, et je suis très fier de conduire la famille Golden Goose vers ce moment", a commenté son PDG Silvio Campara.

L'objectif est de coter au moins 25% des actions de Golden Goose au terme de l'opération, précise la société.

Connue pour ses sneakers au look usé qui se vendent à des centaines d'euros et sont faits à la main en Italie, Golden Goose produit aussi des vêtements, sacs et autres accessoires.

Golden Goose, dont les produits visent la "nouvelle génération de consommateurs de luxe", assure disposer "d'une communauté de 1,5 million de personnes", les "Dreamers" (Rêveurs).

Le groupe est présent dans 80 pays en Asie-Pacifique, Europe, au Moyen-Orient et sur le continent américain. Le nombre de boutiques a doublé depuis 2019, passant de 97 à 195, un réseau qui s'ajoute à la distribution en ligne.

Son chiffre d'affaires a grimpé de 18% à 587 millions d'euros en 2023, à taux de change constants. D'ici 2029, la marque vise des recettes d'environ 1 milliard d'euros.

D'autres sociétés de luxe ont récemment fait leur entrée en Bourse, comme début mai le groupe espagnol Puig, avec ses marques Nina Ricci, Paco Rabanne et Jean Paul Gaultier.

Birkenstock, le fabricant allemand des sandales de luxe à grosse semelle, avait raté en octobre la marche de son entrée à la Bourse de New York, le titre ayant clos en repli sur son prix d'introduction.