30/04/2025

La Ligue des champions asiatique s'envole pour CR7

Encore raté.

Al-Nassr ne disputera pas la finale de la Ligue des champions asiatique . Sorti en quarts de finale l’an dernier, le troisième de la Saudi Pro League a été éliminé par Kawasaki en demi-finales ce mercredi (2-3). Menés au score dès la 10 e minute, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo et Mohamed Simakan ont vite réagi grâce à Sadio Mané (28 e ). Leur défense les a cependant trahis, à nouveau, face à Yuto Ozeki (41 e ) et Akihiro Ienaga (76 e ). Aymeric Laporte n’a pas élevé le niveau en se faisant déborder comme un cadet par Erison sur le troisième but japonais.…

QB pour SOFOOT.com