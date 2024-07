information fournie par So Foot • 02/07/2024 à 14:30

La LFP et la FFF annoncent la création d’une Ligue des Espoirs

Ou de la « Coupe des coiffeurs », c’est selon.

Début octobre, la FFF et la LFP vont lancer une nouvelle compétition, selon les informations de L’Équipe . Elle s’appellera Ligue des Espoirs et vient répondre à la baisse de temps de jeu des jeunes professionnels. Cette idée des formateurs français émane de trois constats : les matchs des professionnels de Ligue 1 ont lieu le dimanche, les bancs de touches sont énormes depuis que cinq changements sont autorisés et beaucoup d’équipes réserves de clubs pros jouent en N3 depuis la réforme des championnats.…

