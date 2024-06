La Hongrie élimine l’Écosse à la dernière seconde

On s’est longtemps ennuyé, mais la Hongrie s’est finalement imposée ce dimanche à Stuttgart face à l’Écosse, grâce à un but au bout du temps additionnel (0-1). Les Hongrois peuvent encore espérer se qualifier en 8es, alors que les Écossais sont éliminés.

Écosse 0-1 Hongrie

But : Csoboth (90 e +10) pour les Hongrois

Une victoire ce dimanche à Stuttgart, et c’était l’espoir de finir parmi les meilleurs troisièmes de cette phase de poules de l’Euro 2024. Et ce succès, s’il a mis du temps à se dessiner, a finalement atterri dans l’escarcelle des Hongrois, venus abattre l’Écosse dix minutes après le début du temps additionnel, grâce à un but de Kevin Csoboth. Malgré une rencontre plus intense que technique, les Magyars ont été récompensés de leur bon dernier quart d’heure, tandis que les Écossais, éliminés, peuvent nourrir des regrets. Malheureusement, ce match a aussi été marqué par la sortie sur blessure de Barnabás Varga, attaquant de la Hongrie, complètement sonné après un contact dans la surface. Des images qui ont glacé le sang des témoins de cette scène effroyable.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com